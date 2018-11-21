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Виктор Классон получил травму в матче с Россией

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон получил травму в матче Лиги наций против России после столкновения с полузащитником Владиславом Игнатьевым.

На 80-й минуте игрок был заменен.

Шведы одержали победу со счетом 2:0 и вышли в дивизион А.
Теги: Классон Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 01:05
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#1  Egorysche   (Сегодня, 01:18)
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судя по повтору - кресты
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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