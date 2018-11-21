Виктор Классон получил травму в матче с Россией

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон получил травму в матче Лиги наций против России после столкновения с полузащитником Владиславом Игнатьевым.На 80-й минуте игрок был заменен.Шведы одержали победу со счетом 2:0 и вышли в дивизион А.