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Станислав Черчесов в 2018 году приглашал в сборную России 50 человек

50 человек в 2018 году были приглашены в сборную России главным тренером команды Станиславом Черчесовым. 10 из них по разным причинам так и не сыграли ни одной минуты.

Сборная России дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В лиги наций. Вчера российская команда уступила сборной Швеции (0:2).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:21
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#2  coban  сегодня (Сегодня, 19:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Во прёт лысого..аж оторопь берёт.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 17:56)
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Болеет за:
ЦСКА
Ай да, Стас! Рекорд за рекордом.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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