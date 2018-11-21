Станислав Черчесов в 2018 году приглашал в сборную России 50 человек

50 человек в 2018 году были приглашены в сборную России главным тренером команды Станиславом Черчесовым. 10 из них по разным причинам так и не сыграли ни одной минуты.Сборная России дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В лиги наций. Вчера российская команда уступила сборной Швеции (0:2).