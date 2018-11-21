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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (5)
Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (5)
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Ари: я очень расстроен (5)
Ари: я очень расстроен (5)
Агент Лопетеги: Хулен не ведет переговоры со сборной США
Агент бывшего главного тренера сборной Испании и "Реала" Хулена Лопетеги Карлос Бучеро заявил, что его клиент не возглавит сборную США.
"Это ложная информация. Хулен не предлагал никому свои услуги и не претендует ни на какую должность. Он совсем недавно покинул "Реал". Ему нужно перевести дух и отдохнуть", - цитирует Бучеро ESPN.
"Это ложная информация. Хулен не предлагал никому свои услуги и не претендует ни на какую должность. Он совсем недавно покинул "Реал". Ему нужно перевести дух и отдохнуть", - цитирует Бучеро ESPN.
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