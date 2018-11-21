Агент Лопетеги: Хулен не ведет переговоры со сборной США

Агент бывшего главного тренера сборной Испании и "Реала" Хулена Лопетеги Карлос Бучеро заявил, что его клиент не возглавит сборную США."Это ложная информация. Хулен не предлагал никому свои услуги и не претендует ни на какую должность. Он совсем недавно покинул "Реал". Ему нужно перевести дух и отдохнуть", - цитирует Бучеро ESPN.