Рашид Рахимов: мы можем бойкотировать матч с "Енисеем" в манеже

Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал перенос матча 16-го тура РПЛ с "Енисеем" в манеж."Я категорически против игры в манеже. И не стоит ссылаться на какие-то пункты в регламенте. Есть много других таких же пунктов, по которым там играть просто нельзя.Получается, играя в манеже, изначально созданы неравные условия. "Енисей" тренируется там уже три недели. Мы уже проводили там игру и знаем, что это такое. Воздуха совершенно нет, пыль поднимается от бега, потолки и стены близко - невозможно в таких условиях играть в нормальный футбол! И риск получить травму достаточно высок.Понятно, что никто не виноват в такой погоде. Но неужели нельзя изначально подумать, что в декабре в Красноярске будет холодно? "Енисей" заявлял резервный стадион в Тюмени, где по погодным условиям также невозможно играть. Но есть арены в южных регионах, в Москве хоть и минус, но играть можно.Клуб будет обращаться с просьбой переноса в другое место. Многие в замешательстве. Будет ли бойкот в случае проведения матча в манеже? Посмотрим, решение будет принимать клуб. Но я думаю, что бойкот вполне возможен", — сказал Рахимов.