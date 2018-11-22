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Рашид Рахимов: мы можем бойкотировать матч с "Енисеем" в манеже

Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал перенос матча 16-го тура РПЛ с "Енисеем" в манеж.

"Я категорически против игры в манеже. И не стоит ссылаться на какие-то пункты в регламенте. Есть много других таких же пунктов, по которым там играть просто нельзя.

Получается, играя в манеже, изначально созданы неравные условия. "Енисей" тренируется там уже три недели. Мы уже проводили там игру и знаем, что это такое. Воздуха совершенно нет, пыль поднимается от бега, потолки и стены близко - невозможно в таких условиях играть в нормальный футбол! И риск получить травму достаточно высок.

Понятно, что никто не виноват в такой погоде. Но неужели нельзя изначально подумать, что в декабре в Красноярске будет холодно? "Енисей" заявлял резервный стадион в Тюмени, где по погодным условиям также невозможно играть. Но есть арены в южных регионах, в Москве хоть и минус, но играть можно.

Клуб будет обращаться с просьбой переноса в другое место. Многие в замешательстве. Будет ли бойкот в случае проведения матча в манеже? Посмотрим, решение будет принимать клуб. Но я думаю, что бойкот вполне возможен", — сказал Рахимов.

Sport24
Теги: Рахимов Енисей Ахмат
Сегодня, 13:36
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#4  Blessing  Спб (Сегодня, 14:11)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что за глупые принципы?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  alx64   (Сегодня, 14:10)
  • -3
  •  (3)
online

ЭТОЖ ЧЕРНОЖОПЫЕ УНИХ МОЗГИОВ НЕТ ОДНА ЖОПА!!!!!!!А ДУМАЮТ ТОЛЬКО КОГДА ЕСТЬ ПРИБАЛЬ ТОЕСТЬ БАБЛО В КАРМАН ЭТОЖ ПИДОРЫ ЧЕРОНОЖОПЫЕ МОЗГОВ У НИХ НЕТ И НЕБЫЛО!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:49)
  • +3
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Болеет за:
«Ростов»
Если составители календаря - идиоты , то надо было самим ещё в 1 круге поменяться . На перёд подумать чуть-чуть , для себя же .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  mike  ростов-на-дону (Сегодня, 13:43)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
правильно
Регистрация: 4.02.2011 [жалоба]
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