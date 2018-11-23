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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
Тула
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Владислав Кулик: из-за финансовых проблем каждый в "Анжи" хочет доказать, что он что-то может
Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик отметил, что финансовые проблемы клуба мотивируют футболистов выкладываться по максимуму и доказывать свою состоятельность.
- "Анжи", как известно, обновился на 90 процентов. С каждой игрой мы лучше понимали, что делать и как играть, мы двигались к своей цели. Постепенно понимание игры и сыгранность начали давать плоды. Так мы обыграли "Динамо", "Зенит", "Енисей". Получается, что, да, мы закалились. В силу финансовых проблем каждый из нас хочет доказать, что он чего-то хочет, чего-то может, а также показать – на поле играют не деньги, а именно футболисты.
– Впереди – серия из трех домашних поединков. Какая-нибудь задача поставлена на эти матчи, если не руководством, то внутри команды?
– Внутри команды задача одна – выходить и по максимуму отдаваться игре, чтобы добиться победы. Если не получается выигрывать, то уходить с поля с мыслью, что каждый из нас все силы отдал для этого.
ФК "Анжи"
- "Анжи", как известно, обновился на 90 процентов. С каждой игрой мы лучше понимали, что делать и как играть, мы двигались к своей цели. Постепенно понимание игры и сыгранность начали давать плоды. Так мы обыграли "Динамо", "Зенит", "Енисей". Получается, что, да, мы закалились. В силу финансовых проблем каждый из нас хочет доказать, что он чего-то хочет, чего-то может, а также показать – на поле играют не деньги, а именно футболисты.
– Впереди – серия из трех домашних поединков. Какая-нибудь задача поставлена на эти матчи, если не руководством, то внутри команды?
– Внутри команды задача одна – выходить и по максимуму отдаваться игре, чтобы добиться победы. Если не получается выигрывать, то уходить с поля с мыслью, что каждый из нас все силы отдал для этого.
ФК "Анжи"
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