Раздевалка "Урала" после победы над "Локомотивом" (видео)

В пятницу "Урал" одержал первую победу над действующим чемпионом России "Локомотивом" в гостях (2:1).Пресс-служба "Урала" опубликовала видео из раздевалки, где футболисты бурно праздновали сенсационную победу.