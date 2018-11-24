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Раздевалка "Урала" после победы над "Локомотивом" (видео)

В пятницу "Урал" одержал первую победу над действующим чемпионом России "Локомотивом" в гостях (2:1).

Пресс-служба "Урала" опубликовала видео из раздевалки, где футболисты бурно праздновали сенсационную победу.

Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 11:52
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#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:10)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Естественно ,победа над чемпионом это всегда эйфория.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 12:42)
  • +1
  •  (5)

Бойцы.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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