Дмитрий Хохлов: происходящее с "Динамо" в матчах с аутсайдерами - загадка

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что хозяева сами позволили сопернику забить быстрый мяч.– Мы опять столкнулись с проблемой реализации тех моментов, которые создаем. Сегодня залетело все, что было создано у наших ворот.– Что происходит – это загадка. Когда мы начинаем матчи с этим командами, то первые таймы получаются неудовлетворительными. С "Енисеем" мы пропустили мяч на третьей минуте. И неважно, был это гол с рикошета или нет. А потом мучаемся и не можем забить долгое время. Не могу сказать, что сегодня был недонастрой или у футболистов отсутствовала концентрация. Но тот момент, который "Енисей" создал в начале, мы позволили ему реализовать.