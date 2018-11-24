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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов: происходящее с "Динамо" в матчах с аутсайдерами - загадка
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения от "Енисея" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что хозяева сами позволили сопернику забить быстрый мяч.
– Мы опять столкнулись с проблемой реализации тех моментов, которые создаем. Сегодня залетело все, что было создано у наших ворот.
– Что происходит с командой в матчах с аутсайдерами? Если оставить в стороне проблемы с реализацией, которые есть во всех матчах, то мы видим два домашних поражения от "Анжи" и "Енисея", которые шли на последних местах на момент игры.
– Что происходит – это загадка. Когда мы начинаем матчи с этим командами, то первые таймы получаются неудовлетворительными. С "Енисеем" мы пропустили мяч на третьей минуте. И неважно, был это гол с рикошета или нет. А потом мучаемся и не можем забить долгое время. Не могу сказать, что сегодня был недонастрой или у футболистов отсутствовала концентрация. Но тот момент, который "Енисей" создал в начале, мы позволили ему реализовать.
"Спорт-Экспресс"
– Мы опять столкнулись с проблемой реализации тех моментов, которые создаем. Сегодня залетело все, что было создано у наших ворот.
– Что происходит с командой в матчах с аутсайдерами? Если оставить в стороне проблемы с реализацией, которые есть во всех матчах, то мы видим два домашних поражения от "Анжи" и "Енисея", которые шли на последних местах на момент игры.
– Что происходит – это загадка. Когда мы начинаем матчи с этим командами, то первые таймы получаются неудовлетворительными. С "Енисеем" мы пропустили мяч на третьей минуте. И неважно, был это гол с рикошета или нет. А потом мучаемся и не можем забить долгое время. Не могу сказать, что сегодня был недонастрой или у футболистов отсутствовала концентрация. Но тот момент, который "Енисей" создал в начале, мы позволили ему реализовать.
"Спорт-Экспресс"
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