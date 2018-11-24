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Владимир Полуяхтов не сыграет со "Спартаком"

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов из-за травмы не сыграет в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака".

Также игру пропустит защитник Никита Чичерин из-за перебора желтых карточек.

На игру со "Спартаком" отправились 22 футболиста самарского клуба. Встреча состоится в Москве, 25 ноября.

Теги: Полуяхтов Крылья Советов Спартак
Вчера, 23:08
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