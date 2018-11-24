Владимир Полуяхтов не сыграет со "Спартаком"

Тренерский штаб взял на игру со "Спартаком" 22 футболиста. В Самаре из-за травмы остался Полуяхтов, не сможет принять участие и Чичерин - 4жк. Остальные игроки готовятся к матчу. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 24, 2018

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов из-за травмы не сыграет в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака".Также игру пропустит защитник Никита Чичерин из-за перебора желтых карточек.На игру со "Спартаком" отправились 22 футболиста самарского клуба. Встреча состоится в Москве, 25 ноября.