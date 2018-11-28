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У наставника "Краснодара" Мурада Мусаева родился сын

У главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева родился сын.

"Когда матча нет, а победа – есть! Сегодня у Мурада Мусаева родился сын! Поздравляем Мурада Олеговича и его супругу с первенцем, желаем их семье счастья и благополучия, а малышу – расти здоровым и радовать родителей!" – поздравил футбольный клуб "Краснодар" своего наставника.
Теги: Мусаев Краснодар
Сегодня, 08:42
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#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 09:49)
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Болеет за:
«Краснодар»
После дубля в 3:0 еще одна победа, родился новый футболист, поздравляем!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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