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Вице-президент РФС: нужно побеждать в каждом матче и выходить на Евро-2020

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился мнением об итогах жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 для сборной России.

"Шотландия - крепкая команда. Особенно сложно будет играть против них на выезде. Однако считаю Россию и Бельгию главными фаворитами отборочной группы. Нужно побеждать в каждой игре и выходить в финальную часть Евро-2020, тем более мы будем среди хозяев турнира", - цитируют Анохина "Известия"
Теги: Сборная России Анохин
Сегодня, 12:28
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