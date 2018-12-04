"Динамо" окажет помощь избитому в Москве парню-инвалиду из-за динамовского шарфа

Руководство московского "Динамо" окажет помощь молодому человеку, который 22 ноября был избит на западе Москвы.Жертвой стал 16-летний подросток-инвалид, который год назад попал в ДТП и теперь передвигается с имплантом в области таза.Конфликт возник в одном из торговых центров, где уроженцу Таджикистана, не понравилось, что на парне в коляске шарф "Динамо". Даже после того, как пострадавший снял его, агрессор настоял на том, что нужно выйти на улицу, где впоследствии избил владельца фанатской атрибутики.Полиции удалось задержать нападавшего, который признался, что конфликт произошел из-за шарфа. В результате нападения у парня-инвалида были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.