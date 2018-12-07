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Ильзат Ахметов: в России много талантливых ребят, весь вопрос в доверии

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, признанный лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.

"Каждый номинант на "Первую пятерку" был достоин победы. Да и в целом у нас в чемпионате очень много талантливых ребят, весь вопрос в доверии. Если им будут давать шансы, то, не сомневайтесь, они проявят себя", - цитирует Ахметова "СЭ"
Теги: Ахметов
Сегодня, 12:52
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#3  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 13:24)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
В Урале Ильин и Бавин играют.

Бавин себя ещё может показать, а с Ильиным походу всё ясно - полено с улыбкой до ушей. Позитивный молодой человек, ему бы в аниматоры.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 13:06)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Фамилии пожалуйста.Молодых ребят и правда много,вот только их уровень игры даже в молодежке никакой.Доверие?В Урале Ильин и Бавин играют.Их уровень когда нибудь будет равен сборной?

ну если так - ты знаешь все молодежные составы всех команд и кто как там играет?
для молодых главное доверие и желание...но если ты не видишь перспектив - то и не видишь смысла стараться
ты то назвал тех, кто играет в лиге и которым не 16-18 лет.
ты ведь и Чалова и Головина ведь раньше не знал...а как они стали на замену хотя бы выходить, то сразу о них заговорили. Главное начать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Фамилии пожалуйста.Молодых ребят и правда много,вот только их уровень игры даже в молодежке никакой.Доверие?В Урале Ильин и Бавин играют.Их уровень когда нибудь будет равен сборной?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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