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"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов рассказал, что "Краснодар" не отказался от своей просьбы расторгнуть контракт с арестованным полузащитником Павлом Мамаевым.

"Футбольный клуб "Краснодар" не отзывал свое обращение по поводу Мамаева, у нас нет такого заявления. Вопрос будет рассмотрен, когда обе стороны смогут присутствовать на заседании", - цитирует Березова "СЭ".
Теги: Краснодар Мамаев
Сегодня, 15:19
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#4  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:15)
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Болеет за:
ЦСКА
Вопрос будет рассмотрен, когда обе стороны смогут присутствовать на заседании", - цитирует Березова
А разве такие вопросы нельзя заочно решать? Даже статьи судьи заочно выносят, если преступник в розыске или скрылся. А тут все знают где он и что делает и за что сидит. Получается он сидит - деньги клуб перечисляет, так что ли? Или он просто числится в клубе, но они имеют право приостановить выплаты?
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#3  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:54)
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Волжанин
Для Галицкого престиж клуба не пустые слова.

Видимо потому что имя свое бережет и уважает. Гинер тоже такой, в ЦСКА на стал оставлять наркомана всем известного. Да и скандалы в своем клубе остаются в стенах, а они непременно случаются, куда же без них, все люди живые. Противоположность всем им другой известный клуб, капитана гнобят, тренеров сливают, где все белье напоказ.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#2  Critique   (Сегодня, 15:51)
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мужик сказал, мужик - сделает!
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 15:32)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Для Галицкого престиж клуба не пустые слова.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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