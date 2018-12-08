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Жамалетдинов и Чалов составят пару нападающих ЦСКА на матч с "Енисеем"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Енисеем".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.

Запасные: Помазун, Чернов, Бийол, Гордюшенко, Нисимура, Кучаев, Эрнандес.
Теги: ЦСКА Енисей
Сегодня, 13:48
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#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
ЦСКА
Даже Абель в запасе есть, удивительно. Жама вместо Облякова. Жаль нет Ахметова.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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