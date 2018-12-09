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Василий Березуцкий: в чемпионате России интереснее остальных выглядят ЦСКА и "Краснодар"

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил игру команды в нынешнем сезоне.

- Как вам нынешний ЦСКА, "пионеротряд Виктора Гончаренко"?

- По-моему, все очень даже неплохо! Команда играет здорово, у нее есть свой стиль, рисунок. Ребята выкладываются. Армейцы уже выдавали потрясающие матчи в этом году. Слежу за ЦСКА, посмотрел где-то 90 процентов игр. Многое приятно удивило. Я рад. Клуб держит марку, команда идет в лидерах чемпионата.

- На что могут претендовать армейцы в этом сезоне?

- В принципе, по качеству игры, рисунку, армейцы могут замахнуться на самые высокие места. На мой взгляд, сейчас именно ЦСКА и "Краснодар" выглядят интереснее остальных.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Березуцкий В. Краснодар
Сегодня, 14:27
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(1)
#3  VitL  Белгород (Сегодня, 15:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
пожалуй так и есть..

ага.

разве что гол с участием Жано вызывает кое-какие надежды
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#2  pivo69  Германия (Сегодня, 15:04)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
пожалуй так и есть..

Шиш,смотрите в таблицу,там ясно видно,
что Зенит самый крутой...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:32)
  • +1
  •  (5)

пожалуй так и есть..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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