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Гильерме: в "Локо" Глушаков был образцом порядочности

Капитан "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал ситуацию вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

"Я удивлен, что болельщики "Спартака" сейчас называют Глушакова предателем. Когда Денис играл в "Локомотиве", он был образцом порядочности. Но никто не знает, что ждет нас в будущем. Сложно об этом говорить. Я надеюсь, что он справится", — приводят слова голкипера Известия.
Теги: Спартак Локомотив Глушаков Гильерме
Сегодня, 10:59
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#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:18)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот как люди меняются.Есть что-то такое внутри СМ.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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