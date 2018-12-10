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Евгений Ловчев: вижу первые штрихи человеческих отношений в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча москвичей с "Анжи" (3:0).

- С приходом Кононова мы видим в команде определённую целостность. Уже не обсуждаем, кого выставили в основе, потому что видим, что тренер стабилизирует состав и ведёт правильную политику в отношении ветеранов. Даёт поиграть Александру Самедову, в этот раз с первых минут вышел Ивелин Попов… Это правильно, потому что особенность опытных игроков, не получающих игровую практику, в том, что они начинают будоражить внутреннее состояние команды.

Вижу первые штрихи человеческих отношений в "Спартаке". Например, когда был назначен первый пенальти, к точке подошел Луис Адриано, но Зе Луиш подошел к нему, что-то сказал, и бразилец, похлопав партнера по плечу, передал ему мяч. И когда Зе забил, Адриано прибежал его обнимать. Или другой эпизод. Джано, который долго не играл, вышел на замену и отдал великолепный пас Зе Луишу. Все похлопали его по голове, показывая: "Мы с тобой, парень! Ты красавец". Это главное. Команда из наэлектризованного состояния переходит в спокойное.

"Спартак" сейчас очень настроен на атаку. Из шести футболистов двух передних линий мы не назовем ни одного, кто хорошо бы действовал в обороне: Денис Глушаков, Ивелин Попов, Александр Ломовицкий, Софьян Ханни – все тяготеют к атакующему футболу.

Вообще всем футболистам нравится играть вперед. Может быть, кроме тех, кто играет у Курбана Бердыева. Хотя у меня был случай. Я тренировал московскую любительскую команду, в которой играли бывшие профессиональные футболисты – Алексей Мелешин, Дмитрий Хлестов, Эрик Корчагин – и очень жестко их держал (мы выиграли все 75 матчей). И после одной из игр наш футболист Михаил Синев, капитан "Рубина", бравший бронзу в 2003 году, сказал: "Серафимыч, я что у Бердыева не получал удовольствия, что у вас сейчас!". Так что даже выигрывая и играя в Европе, такой футбол не приносит удовольствия, а футбол спартаковский, атакующий, приносит, — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак Анжи
Сегодня, 16:56
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Там, где подобные поступки естественная норма, в спартаке вызывают нескрываемый восторг, будоражущий сознание, даже вот у таких закоренелых свиней. Представляю, на каком уровне человеческой эволюции, находится этот великий колхоз, во взаимоотношениях людей и общества.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:13)
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Болеет за:
«Химки»
Кто сказал ,что спецы футбола этот сайт не читают..вот Ловечев напр.да и Бердиев Кононов..читают меня)) частично повторяют то ,что я ранее говорил..напоминаю уважаемую публику)) что фамилию Кононов в Спартак" первым в России озвучил я ,так что и руководство "Спартака" меня читает и прислушивается...да это шутка конечно ,естественно это совпадение ,но все равно отмечаю.Вот такие пироги с котятами ,как говорил мой сосед)) царствие ему небесное..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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