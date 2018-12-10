Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:48
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
Александр Егоров: удовлетворён работой Карасёва, поддерживаю его в ключевых решениях игры в Самаре (2)
09:47
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
Леонид Слуцкий: моя команда не забила четыре пенальти подряд - в моей карьере такого не случалось
08:51
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе, после чего он покинул соревнования (видео) (17)
00:31
"Спартак" прибыл в Испанию (7)
"Спартак" прибыл в Испанию (7)
Вчера, 23:44
Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу (10)
Егор Сорокин: был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу (10)
Евгений Ловчев: вижу первые штрихи человеческих отношений в "Спартаке"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча москвичей с "Анжи" (3:0).
- С приходом Кононова мы видим в команде определённую целостность. Уже не обсуждаем, кого выставили в основе, потому что видим, что тренер стабилизирует состав и ведёт правильную политику в отношении ветеранов. Даёт поиграть Александру Самедову, в этот раз с первых минут вышел Ивелин Попов… Это правильно, потому что особенность опытных игроков, не получающих игровую практику, в том, что они начинают будоражить внутреннее состояние команды.
Вижу первые штрихи человеческих отношений в "Спартаке". Например, когда был назначен первый пенальти, к точке подошел Луис Адриано, но Зе Луиш подошел к нему, что-то сказал, и бразилец, похлопав партнера по плечу, передал ему мяч. И когда Зе забил, Адриано прибежал его обнимать. Или другой эпизод. Джано, который долго не играл, вышел на замену и отдал великолепный пас Зе Луишу. Все похлопали его по голове, показывая: "Мы с тобой, парень! Ты красавец". Это главное. Команда из наэлектризованного состояния переходит в спокойное.
"Спартак" сейчас очень настроен на атаку. Из шести футболистов двух передних линий мы не назовем ни одного, кто хорошо бы действовал в обороне: Денис Глушаков, Ивелин Попов, Александр Ломовицкий, Софьян Ханни – все тяготеют к атакующему футболу.
Вообще всем футболистам нравится играть вперед. Может быть, кроме тех, кто играет у Курбана Бердыева. Хотя у меня был случай. Я тренировал московскую любительскую команду, в которой играли бывшие профессиональные футболисты – Алексей Мелешин, Дмитрий Хлестов, Эрик Корчагин – и очень жестко их держал (мы выиграли все 75 матчей). И после одной из игр наш футболист Михаил Синев, капитан "Рубина", бравший бронзу в 2003 году, сказал: "Серафимыч, я что у Бердыева не получал удовольствия, что у вас сейчас!". Так что даже выигрывая и играя в Европе, такой футбол не приносит удовольствия, а футбол спартаковский, атакующий, приносит, — цитирует Ловчева "Советский спорт".
- С приходом Кононова мы видим в команде определённую целостность. Уже не обсуждаем, кого выставили в основе, потому что видим, что тренер стабилизирует состав и ведёт правильную политику в отношении ветеранов. Даёт поиграть Александру Самедову, в этот раз с первых минут вышел Ивелин Попов… Это правильно, потому что особенность опытных игроков, не получающих игровую практику, в том, что они начинают будоражить внутреннее состояние команды.
Вижу первые штрихи человеческих отношений в "Спартаке". Например, когда был назначен первый пенальти, к точке подошел Луис Адриано, но Зе Луиш подошел к нему, что-то сказал, и бразилец, похлопав партнера по плечу, передал ему мяч. И когда Зе забил, Адриано прибежал его обнимать. Или другой эпизод. Джано, который долго не играл, вышел на замену и отдал великолепный пас Зе Луишу. Все похлопали его по голове, показывая: "Мы с тобой, парень! Ты красавец". Это главное. Команда из наэлектризованного состояния переходит в спокойное.
"Спартак" сейчас очень настроен на атаку. Из шести футболистов двух передних линий мы не назовем ни одного, кто хорошо бы действовал в обороне: Денис Глушаков, Ивелин Попов, Александр Ломовицкий, Софьян Ханни – все тяготеют к атакующему футболу.
Вообще всем футболистам нравится играть вперед. Может быть, кроме тех, кто играет у Курбана Бердыева. Хотя у меня был случай. Я тренировал московскую любительскую команду, в которой играли бывшие профессиональные футболисты – Алексей Мелешин, Дмитрий Хлестов, Эрик Корчагин – и очень жестко их держал (мы выиграли все 75 матчей). И после одной из игр наш футболист Михаил Синев, капитан "Рубина", бравший бронзу в 2003 году, сказал: "Серафимыч, я что у Бердыева не получал удовольствия, что у вас сейчас!". Так что даже выигрывая и играя в Европе, такой футбол не приносит удовольствия, а футбол спартаковский, атакующий, приносит, — цитирует Ловчева "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.