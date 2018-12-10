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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рауль Рианчо: я в самом соку, хотел бы вернуться в Россию
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы красно-белых в матче с «Вильярреалом» и заявил о желании вернуться в Россию.
— Безусловно, у «Спартака» есть шанс победить. Команда неплохо выглядит в Лиге Европы, сыграла вничью с «Вильярреалом» в Москве. Все должно сложиться для москвичей положительно. «Спартак» не имеет права проигрывать, но и испанцам нужно рвать жилы, чтобы победить. Точно могу сказать, что мы увидим атакующий футбол.
— За кого вы будете переживать?
— За «Спартак», конечно! Это моя команда, я ее тренировал. И она навсегда останется у меня в сердце.
— В «Вильярреале» не предлагали вам возглавить команду?
— Нет, но звонили друзья и просили рассказать про «Спартак»: как устроена команда, как работает клуб. Мы не говорили о каких-то секретах. Со мной в «Рубине» работали три испанца, которые сейчас — в молодежке «Вильярреала». Мы дружим до сих пор и периодически общаемся.
— Чем вы занимаетесь сейчас?
— Отдыхаю. Но не могу долго находится без работы, я должен работать с футболистами. Я готов, я в самом соку. Поэтому жду января, чтобы поскорее получить предложение. Мне, конечно, хотелось бы вернуться в Россию, — цитирует специалиста Sport24.ru.
— Безусловно, у «Спартака» есть шанс победить. Команда неплохо выглядит в Лиге Европы, сыграла вничью с «Вильярреалом» в Москве. Все должно сложиться для москвичей положительно. «Спартак» не имеет права проигрывать, но и испанцам нужно рвать жилы, чтобы победить. Точно могу сказать, что мы увидим атакующий футбол.
— За кого вы будете переживать?
— За «Спартак», конечно! Это моя команда, я ее тренировал. И она навсегда останется у меня в сердце.
— В «Вильярреале» не предлагали вам возглавить команду?
— Нет, но звонили друзья и просили рассказать про «Спартак»: как устроена команда, как работает клуб. Мы не говорили о каких-то секретах. Со мной в «Рубине» работали три испанца, которые сейчас — в молодежке «Вильярреала». Мы дружим до сих пор и периодически общаемся.
— Чем вы занимаетесь сейчас?
— Отдыхаю. Но не могу долго находится без работы, я должен работать с футболистами. Я готов, я в самом соку. Поэтому жду января, чтобы поскорее получить предложение. Мне, конечно, хотелось бы вернуться в Россию, — цитирует специалиста Sport24.ru.
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