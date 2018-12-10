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Рауль Рианчо: я в самом соку, хотел бы вернуться в Россию

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы красно-белых в матче с «Вильярреалом» и заявил о желании вернуться в Россию.

— Безусловно, у «Спартака» есть шанс победить. Команда неплохо выглядит в Лиге Европы, сыграла вничью с «Вильярреалом» в Москве. Все должно сложиться для москвичей положительно. «Спартак» не имеет права проигрывать, но и испанцам нужно рвать жилы, чтобы победить. Точно могу сказать, что мы увидим атакующий футбол.

— За кого вы будете переживать?

— За «Спартак», конечно! Это моя команда, я ее тренировал. И она навсегда останется у меня в сердце.

— В «Вильярреале» не предлагали вам возглавить команду?

— Нет, но звонили друзья и просили рассказать про «Спартак»: как устроена команда, как работает клуб. Мы не говорили о каких-то секретах. Со мной в «Рубине» работали три испанца, которые сейчас — в молодежке «Вильярреала». Мы дружим до сих пор и периодически общаемся.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Отдыхаю. Но не могу долго находится без работы, я должен работать с футболистами. Я готов, я в самом соку. Поэтому жду января, чтобы поскорее получить предложение. Мне, конечно, хотелось бы вернуться в Россию, — цитирует специалиста Sport24.ru.
Теги: Рианчо Спартак Вильярреал
Сегодня, 20:49
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(1)
#4  Frankenstein   (Сегодня, 21:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и смена Семаку))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  kuzz  Москва (Сегодня, 21:12)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зина скоро уволит тренеришку и тебя возьмут, идеально подходишь
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 21:01)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Прибереги свой сок для Серии Д
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 20:59)
  • -4
  •  (4)
online

В самом соку??? Тогда тебя в консерву - и на Дальний Восток, где узкоглазые тебя палочками разорвут, как деликатесного трепанга
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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