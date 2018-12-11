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"Пусть терпят" - арест Мамаева и Кокорина не будут обсуждать на Совете по правам человека

Сегодня в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и членов Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Приглашенная в состав президентского совета журналист Ева Меркачева заявила, что на встрече с Путиным не будет разговора об обвиняемых в побоях и хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Не думаю, что вопрос о Мамаеве и Кокорине будет подниматься на совете. Потому что есть огромное количество людей, которые в гораздо более незащищенном положении. Кокорин, Мамаев пусть терпят.

Есть те, кто сейчас умирает и у кого очень трагичная ситуация, поэтому нужно в первую очередь про них говорить, а не про знаменитых футболистов, которые, как вы знаете, обладают достаточными денежными средствами, чтобы прожить даже за решеткой", — сказала Меркачева в эфире "Говорит Москва".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:57
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(8)
#11  VitL  Белгород (Сегодня, 16:04)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мамаев и Кокорин это люди, которые за одно утро толпой набили морду двум прохожим, считая, что им всё можно.

оказалось, что одному из них - нельзя. Но вместо этого второго мог бы быть - ты.
или ты предпочитаешь потерпеть ?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#10  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:04)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
А где же ваша гуманность! Или она появится когда с верху дерективу спустят! smirk

какая у "вас" гуманность:?.....за пачку макарон в маркете, 3 года, а за бакланство пожурить?..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#9  валет   (Сегодня, 16:02)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
"...которые, как вы знаете, обладают достаточными денежными средствами, чтобы прожить даже за решеткой." Меркачёва Вы поняли, что сказали? Какой же Вы правозащитник, если считаете, что имея деньги можно прожить нормально за решёткой. А у кого нет достаточно денег, тому что воля что неволя. Вот и доложите об этом президенту.


--------------------
валет
Регистрация: 27.03.2010 [жалоба]
#8  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:00)
  • 0
  •  (2)
online

Как так?))) Ну тогда только в ООН . Или в Гаагу.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 15:58)
  • +2
  •  (2)
online

А где же ваша гуманность! Или она появится когда с верху дерективу спустят! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 15:53)
  • 0
  •  (2)

Китаец потерял в глазах кота уважение. Они держатся за власть свою всеми средствами.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 15:48)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: diego milito 22
Ева Меркачева- прикормленная овечка. Хлебает из одного корыта, что и посадившие П.Мамаева и А.Кокорина в сизо.

И правильно их посадили на время следствия...

Меньше надо всех кроме себя за быдло считать... глядишь, жизнь и наладится.

Цитата: diego milito 22
Хлебает из одного корыта

Хлебаете из корыта это вы там - в свинарнике...


Зенитовские болельщики- ссыкливое сборище глуповатых "фанатов", прячущийся под вывеской "вираж" и ни разу не поддержавшее своего недавнего кумира А.Кокорина.
Позорники голимые.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:25)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Ева Меркачева- прикормленная овечка. Хлебает из одного корыта, что и посадившие П.Мамаева и А.Кокорина в сизо.

И правильно их посадили на время следствия...

Меньше надо всех кроме себя за быдло считать... глядишь, жизнь и наладится.

Цитата: diego milito 22
Хлебает из одного корыта

Хлебаете из корыта это вы там - в свинарнике...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Critique   (Сегодня, 15:23)
  • +2
  •  (8)

У меня приятель в сизо 9 месяцев провел. В камере, рассчитанной на 15-20 человек, находилось около 100. Все стояли, т.к. места сесть не было. Спали по очерерди. Передачи не доходили. Подхватил гепатит.
А у этих дебилов 2местные камеры, возможность посещать фитнес, скорее всего питание из ресторанов. На что жаловаться?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:18)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
корманная хуесоска голос подала.мразь


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 15:07)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Ева Меркачева- прикормленная овечка. Хлебает из одного корыта, что и посадившие П.Мамаева и А.Кокорина в сизо.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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