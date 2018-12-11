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В интернете появились аудиозаписи предполагаемых угроз Глушакова жене

В интернете появились аудиозаписи с предполагаемыми угрозами полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова в адрес его супруги Дарьи.

"Чтоб ты сдохла, тварь. У меня первый был трогательный день, — это когда дядя умер *****, а второй — это когда ты *****, мразь ******. Я тебя в порошок сотру, крыса. Я тебя уничтожу", — говорил футболист, обращаясь к супруге.

Полностью аудиозапись вы можете прослушать здесь ( строго 18+) - Mash
Теги: Глушаков
Сегодня, 17:53
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13
(7)
#13  Батька   (Сегодня, 19:06)
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online

А что за Аркаша ?) Реальный чел? Решает .... Лавров, чеченцы ...и Аркаша )
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#12  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:01)
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online

Любовь дело такое, иногда тревожное
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#11  Sergeevich   (Сегодня, 18:43)
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Настоящий капитан!
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#10  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 18:43)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Походу у коки и мамая появится сокамерник
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#9  Поло   (Сегодня, 18:42)
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Ville,
А ты думаешь Лавров белый и пушистый?))) они там все одной цепью скованы. Данный монолог Глушакова подтверждает не только это, но и его особое положение в команде
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (6)
online

Достойно пера поэта.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 18:22)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Енисей»
Это же статья. )
Благо связи в камерах уже есть.
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#6  Сыч  Вологда (Сегодня, 18:22)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
А когда-то любили друг-друга...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#5  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 18:20)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Всех приплёл, даже Аркашу unamused
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#4  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:20)
  • +4
  •  (6)
online

Подглядывать в замочную скважину и копаться в грязном белье - любимая забава настоящих ценителей футбола? Стыдно, уважаемые.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#3  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 18:14)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дурачок, сам себя слил такими словами.


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:11)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Химки»
Предлагаю (за гонорар конечно) сайт Рус.футбол переименовать на сайт "жен Рос.футболистов ".Аншлаг на ветках будет обеспечен ,то что и требуется для сайта.А так кого знают Рос.болельщики только жену Мамаева, Жиркова, бывшую жену Смолова ,вот Глушакова и вроде все.так не пойдет. владельцы сайта ,чего спите, хотите же заработать, клиентов здесь до куя и больше..и сейчас на таких ветках до куя народу? да будет еще больше и счастье вам.Какой нах.футбол .вон на ветке недавно о матче Юве.-Интер человек пять украсили ветку а ,ветку "дуэли")) между Алана Мамаева с бизнес вумен Боня ,которая имеет очень крутой магазин дизайнерской одежды собрал ветку на уровне аншлага.. и с какими п1здец комментариями joy joy делаете выводы..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  Ville  СПб (Сегодня, 18:10)
  • -2
  •  (6)
online

мля... Лаврова еще приплел, ну точно дебил


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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