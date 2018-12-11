Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Адвокат Андрей Князев: Глушакову за такое практически ничего не может быть предъявлено

Адвокат Андрей Князев считает, что капитану "Спартака" Денису Глушакову вряд ли будет что-то предъявлено за угрозы в адрес его жены Дарьи.

- За такое практически ничего не может быть предъявлено. Потому что семейные отношения — это внутренний конфликт, и угроза должна быть реальной. Если мама говорит ребёнку, что прибьёт его, то это не значит, что она убьёт. Угрозы по телефону, по крайней мере в судебной практике, ничем человеку не грозят. Другой вопрос, что это может являться одним из доказательств по семейному процессу, вопросу содержания и воспитанию ребёнка.

Угроза должна быть реальной, он должен кричать, что убьёт и бежать с топором. Когда это происходит по телефону или в мессенджере, то до сегодняшнего дня это воспринималось, как ничто. Вот в западных странах любая угроза считается значимой для человека, а по нашему закону угроза должна быть реальной и возможной для реализации, а по телефону это невозможно, — сказал Князев в интервью Чемпионат.com.
Теги: Глушаков
Сегодня, 18:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  yuri  спб (Сегодня, 19:03)
  • +1
  •  (1)
online

Кошка сидела на ветке свесив хвост. Сука рявкнул кот и подпрыгнул, кошка медленно убрала хвост и кот пролетел мимо и прямо в дерево ударился. Потекла кровь горлом. Так что кто виноват нужно 19 следаков.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.