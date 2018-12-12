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Олег Кононов: Федун, как и я, считает, что добиваться результата следует через игру команды

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем Лиги Европы с "Вильярреалом" поделился мнением о стиле игры своей команды.

"Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: "Спартак" десятилетиями добивался результата именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах.

Самое главное - отладить собственный стиль, после чего обязательно придет результат. Эта концепция близка и мне, и - исторически - "Спартаку". Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я – только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру", – сказал Кононов.

Матч ТВ
Теги: Кононов Федун Спартак
Сегодня, 09:38
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#10  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Федун, как и я, считает,

а не "я, как и Федун".
Feel difference, так скаать...)

Умный менеджер всегда подаст мысль так,что начальник будет считать ее своей.Лавров нет,а результат достигнут.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#9  DROOZD  брянск (Сегодня, 11:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Поменьше текста Олег Георгиевич!
Рано или поздно вам припомнят все сказанное (и несказанное тоже)
И вот тогда федя как всегда промолчит ,а отдуваться будешь ты один


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#8  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:57)
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Еще один галантерейщик при грустном Кардинале.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#7  Брюзга  Рязань (Сегодня, 10:53)
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Трёп один.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#6  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:51)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федун сначала не хотел Кононова а теперь единомышленниками стали. НУ НУ


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Мудрый Кононов думает одинаково с руководством


Федун, как и я, считает,

а не "я, как и Федун".
Feel difference, так скаать...)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 10:16)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Правильно всё говоришь Олег,но если игра будет,то Федун захочет и результат,имей это ввиду.


Ничему жизнь не учит.
Какой результат, если Глушаков форму набирает к концу сезона?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 10:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Олег..с тебя чемпионство!
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:06)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Мудрый Кононов думает одинаково с руководством.Правильным путем идет !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 09:43)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно всё говоришь Олег,но если игра будет,то Федун захочет и результат,имей это ввиду.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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