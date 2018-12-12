Олег Кононов: Федун, как и я, считает, что добиваться результата следует через игру команды

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем Лиги Европы с "Вильярреалом" поделился мнением о стиле игры своей команды."Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: "Спартак" десятилетиями добивался результата именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах.Самое главное - отладить собственный стиль, после чего обязательно придет результат. Эта концепция близка и мне, и - исторически - "Спартаку". Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я – только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру", – сказал Кононов.