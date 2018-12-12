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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Олег Кононов: Федун, как и я, считает, что добиваться результата следует через игру команды
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем Лиги Европы с "Вильярреалом" поделился мнением о стиле игры своей команды.
"Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: "Спартак" десятилетиями добивался результата именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах.
Самое главное - отладить собственный стиль, после чего обязательно придет результат. Эта концепция близка и мне, и - исторически - "Спартаку". Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я – только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру", – сказал Кононов.
Матч ТВ
"Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: "Спартак" десятилетиями добивался результата именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах.
Самое главное - отладить собственный стиль, после чего обязательно придет результат. Эта концепция близка и мне, и - исторически - "Спартаку". Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я – только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру", – сказал Кононов.
Матч ТВ
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