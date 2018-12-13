Дарья Глушакова: Денис хочет получить финансовую выгоду с развода

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:10
Валерий Карпин - о своей дисквалификации: КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус (4)
Валерий Карпин - о своей дисквалификации: КДК выявил виновного и наказал, защитив своим решением судейский корпус (4)
16:13
У ЦСКА нет предложений по Чалову (9)
У ЦСКА нет предложений по Чалову (9)
14:49
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (2)
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (2)
14:10
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
13:55
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (4)
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (4)
12:53
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
12:41
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (19)
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (19)
12:25
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (50)
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (50)
11:34
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
09:26
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Дарья Глушакова: Денис хочет получить финансовую выгоду с развода
После сегодняшнего заседания Никулинского районного суда Москвы Дарья Глушакова, жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова, и ее представитель Алиса Образцова рассказали о ходе бракоразводного процесса супругов, и обстоятельствах, которые сложились вокруг него. Дело открыто 29 сентября. 11 декабря Дарья подала в полицию заявления, где указала, что Денис угрожает ей убийством.
– Сейчас рано делать выводы, следующее заседание состоится 18 января, противоположная сторона предоставит ряд документов и экспертиз, которые нам необходимо изучить, чтобы подготовить свою позицию, – сказала Образцова. – Мы в ней уверены, считаем, что дети останутся с матерью.
– Денис хочет получить финансовую выгоду от развода?
Дарья Глушакова: – Естественно.
Образцова: – Дело в том, что разводы бывают разные, к сожалению, все теперь знают, что думает наш оппонент. Вот, сегодняшняя аудиозапись, распространенная в интернете, в которой он говорит, что перейдет в клуб "Ахмат", где станет получать 30 тысяч рублей в месяц… Комментировать моральный облик Глушакова нет никакой надобности – информации достаточно, каждый сам может сделать вывод.
– Дарья, как прокомментируете аудиозаписи, которые всплывают в интернете, где Денис угрожает вам?
Образцова: – Думаю, это лучше спросить у него самого.
Глушакова: – Без комментариев.
"Спорт-Экспресс"
– Сейчас рано делать выводы, следующее заседание состоится 18 января, противоположная сторона предоставит ряд документов и экспертиз, которые нам необходимо изучить, чтобы подготовить свою позицию, – сказала Образцова. – Мы в ней уверены, считаем, что дети останутся с матерью.
– Денис хочет получить финансовую выгоду от развода?
Дарья Глушакова: – Естественно.
Образцова: – Дело в том, что разводы бывают разные, к сожалению, все теперь знают, что думает наш оппонент. Вот, сегодняшняя аудиозапись, распространенная в интернете, в которой он говорит, что перейдет в клуб "Ахмат", где станет получать 30 тысяч рублей в месяц… Комментировать моральный облик Глушакова нет никакой надобности – информации достаточно, каждый сам может сделать вывод.
– Дарья, как прокомментируете аудиозаписи, которые всплывают в интернете, где Денис угрожает вам?
Образцова: – Думаю, это лучше спросить у него самого.
Глушакова: – Без комментариев.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.