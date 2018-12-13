Дарья Глушакова: Денис хочет получить финансовую выгоду с развода

После сегодняшнего заседания Никулинского районного суда Москвы Дарья Глушакова, жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова, и ее представитель Алиса Образцова рассказали о ходе бракоразводного процесса супругов, и обстоятельствах, которые сложились вокруг него. Дело открыто 29 сентября. 11 декабря Дарья подала в полицию заявления, где указала, что Денис угрожает ей убийством.– Сейчас рано делать выводы, следующее заседание состоится 18 января, противоположная сторона предоставит ряд документов и экспертиз, которые нам необходимо изучить, чтобы подготовить свою позицию, – сказала Образцова. – Мы в ней уверены, считаем, что дети останутся с матерью.Дарья Глушакова: – Естественно.Образцова: – Дело в том, что разводы бывают разные, к сожалению, все теперь знают, что думает наш оппонент. Вот, сегодняшняя аудиозапись, распространенная в интернете, в которой он говорит, что перейдет в клуб "Ахмат", где станет получать 30 тысяч рублей в месяц… Комментировать моральный облик Глушакова нет никакой надобности – информации достаточно, каждый сам может сделать вывод.Образцова: – Думаю, это лучше спросить у него самого.Глушакова: – Без комментариев.