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Дарья Глушакова: Денис хочет получить финансовую выгоду с развода

После сегодняшнего заседания Никулинского районного суда Москвы Дарья Глушакова, жена капитана "Спартака" Дениса Глушакова, и ее представитель Алиса Образцова рассказали о ходе бракоразводного процесса супругов, и обстоятельствах, которые сложились вокруг него. Дело открыто 29 сентября. 11 декабря Дарья подала в полицию заявления, где указала, что Денис угрожает ей убийством.

– Сейчас рано делать выводы, следующее заседание состоится 18 января, противоположная сторона предоставит ряд документов и экспертиз, которые нам необходимо изучить, чтобы подготовить свою позицию, – сказала Образцова. – Мы в ней уверены, считаем, что дети останутся с матерью.

– Денис хочет получить финансовую выгоду от развода?

Дарья Глушакова: – Естественно.

Образцова: – Дело в том, что разводы бывают разные, к сожалению, все теперь знают, что думает наш оппонент. Вот, сегодняшняя аудиозапись, распространенная в интернете, в которой он говорит, что перейдет в клуб "Ахмат", где станет получать 30 тысяч рублей в месяц… Комментировать моральный облик Глушакова нет никакой надобности – информации достаточно, каждый сам может сделать вывод.

– Дарья, как прокомментируете аудиозаписи, которые всплывают в интернете, где Денис угрожает вам?

Образцова: – Думаю, это лучше спросить у него самого.

Глушакова: – Без комментариев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков
Сегодня, 18:17
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 19:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Глушаков всю жизнь сидел на шее Дарьи и теперь хочет отнять у неё её же деньги. Мда, сволочь..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Задолбал этот околофутбол.Сколько футболистов разводились и судились,а на Глушакове свет клином сошелся.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не засовывая нос в их семейные дела ,типа кто кого там ипёт или хочет нагнуть на деньги,создается впечатление что у мадам глушаковой мозгов больше чем у капитана,у которого их не хватит намазать и на куй.только по телефону чего начесал дурак,мама не горюй.а к слову ,как он жену не куесосит ,а все голословно,никаких пруфов.молодец глушак!долбоёп ,как всегда


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:59)
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Болеет за:
«Спартак»
А кто зарабатывал ваше состояние?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Что???? Ааххахаахахахахахахаахах!
Глушакова, ты хоть работаешь? Может ты хотела сказать "Глушаков хочет забрать СВОИ деньги"?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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