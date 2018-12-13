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Софьян Ханни: не понимаю, почему, но мне хорошо в Москве

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, что вместе с женой уже адаптировался к жизни в Москве.

"Мне всё нравится в Москве. Не понимаю, почему, но мне здесь хорошо. В первое время город был немного сложным для жены, потому что Москва очень большая по сравнению с Брюсселем. Но сейчас это не проблема, привыкли.

Особо никуда не хожу. Я живу на Арбате, там мы покупали первые сувениры, когда переехали в Москву, – это памятное место. Есть ещё один ресторан, где шеф-повар является турком. Я играл в этой стране, и у меня осталось много друзей. Но главное место, конечно, наш стадион. Он восхитительный. И я правда никогда не видел таких болельщиков. Как встретил полные трибуны на матче с Бильбао, так видел заполненные сектора даже в самых дальних городах и странах. Правда, в последнее время на нас ходят меньше, но команде важно вернуть доверие болельщиков, нам их очень не хватает", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Спартак
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