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"Зенит" проведет зимние сборы в Катаре

Футболисты "Зенита" отправились в отпуск до 11 января.

С 12 по 14 января зенитовцы будут проходить традиционный медосмотр. Планируется, что 15 января команда отправится в Катар, где будет тренироваться до 28 января.

На первых тренировочных сборах "Зенит" примет участие в Кубке "Матч Премьер" и сыграет с "Локомотивом", "Спартаком" и "Ростовом".

Пресс-служба "Зенита"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:50
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