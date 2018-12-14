"Зенит" проведет зимние сборы в Катаре

Футболисты "Зенита" отправились в отпуск до 11 января.С 12 по 14 января зенитовцы будут проходить традиционный медосмотр. Планируется, что 15 января команда отправится в Катар, где будет тренироваться до 28 января.На первых тренировочных сборах "Зенит" примет участие в Кубке "Матч Премьер" и сыграет с "Локомотивом", "Спартаком" и "Ростовом".