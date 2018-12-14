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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото
Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал итоги заключительного матча группового турнира Лиги Европы со "Славией" (0:2). Сине-бело-голубые еще до игры обеспечили себе первое место в группе и выход в плей-офф. Жеребьевка состоится 17 декабря.
– Семак попробовал провести ротацию состава в Чехии, – начал Рапопорт. – Но ему пришлось по ходу матча вернуть в состав хавбека Далера Кузяева и остальных. Иначе счет стал бы неприличным! "Зенит" создал всего один момент. Это говорит о том, что тяжело с такими игроками чего-то добиваться. Нет класса, нет уровня. Понятно, что и со звездами можно проиграть. Но такое безобразие, как вчера, не позволяет рассчитывать на позитивные результаты.
– Разве главный тренер команды Сергей Семак не справляется с командой? В чемпионате и Лиге Европы "Зенит" первый.
– Если оценивать первую часть сезона, то технически результат хороший. Первое место в РПЛ есть, клуб вышел в весеннюю часть еврокубков. Но если оценивать состав и игру команду, то здесь не все хорошо. Все это время Сергей Богданович потратил на то, что продолжал разбираться со своим футбольным хозяйством, пробовал разные сочетания игроков. У меня такое впечатление, что оптимального подбора игроков у "Зенита" нет. Раньше мне казалось, что нынешний состав – только для внутреннего пользования, не для еврокубков. Но после двух подряд поражений в чемпионате России у меня и на этот счет есть сомнения. Если не будут внесены коренные изменения в состав, борьба за чемпионство предстоит очень и очень тяжелая. И не факт, что "Зенит" обязательно выиграет чемпионат. Весной команду ждут непростые матчи на выезде против "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и "Краснодара".
"Спорт-Экспресс"
– Семак попробовал провести ротацию состава в Чехии, – начал Рапопорт. – Но ему пришлось по ходу матча вернуть в состав хавбека Далера Кузяева и остальных. Иначе счет стал бы неприличным! "Зенит" создал всего один момент. Это говорит о том, что тяжело с такими игроками чего-то добиваться. Нет класса, нет уровня. Понятно, что и со звездами можно проиграть. Но такое безобразие, как вчера, не позволяет рассчитывать на позитивные результаты.
– Разве главный тренер команды Сергей Семак не справляется с командой? В чемпионате и Лиге Европы "Зенит" первый.
– Если оценивать первую часть сезона, то технически результат хороший. Первое место в РПЛ есть, клуб вышел в весеннюю часть еврокубков. Но если оценивать состав и игру команду, то здесь не все хорошо. Все это время Сергей Богданович потратил на то, что продолжал разбираться со своим футбольным хозяйством, пробовал разные сочетания игроков. У меня такое впечатление, что оптимального подбора игроков у "Зенита" нет. Раньше мне казалось, что нынешний состав – только для внутреннего пользования, не для еврокубков. Но после двух подряд поражений в чемпионате России у меня и на этот счет есть сомнения. Если не будут внесены коренные изменения в состав, борьба за чемпионство предстоит очень и очень тяжелая. И не факт, что "Зенит" обязательно выиграет чемпионат. Весной команду ждут непростые матчи на выезде против "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и "Краснодара".
"Спорт-Экспресс"
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