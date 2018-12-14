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Борис Рапопорт: без коренных изменений в составе, "Зениту" будет очень тяжело бороться за золото

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал итоги заключительного матча группового турнира Лиги Европы со "Славией" (0:2). Сине-бело-голубые еще до игры обеспечили себе первое место в группе и выход в плей-офф. Жеребьевка состоится 17 декабря.

– Семак попробовал провести ротацию состава в Чехии, – начал Рапопорт. – Но ему пришлось по ходу матча вернуть в состав хавбека Далера Кузяева и остальных. Иначе счет стал бы неприличным! "Зенит" создал всего один момент. Это говорит о том, что тяжело с такими игроками чего-то добиваться. Нет класса, нет уровня. Понятно, что и со звездами можно проиграть. Но такое безобразие, как вчера, не позволяет рассчитывать на позитивные результаты.

– Разве главный тренер команды Сергей Семак не справляется с командой? В чемпионате и Лиге Европы "Зенит" первый.

– Если оценивать первую часть сезона, то технически результат хороший. Первое место в РПЛ есть, клуб вышел в весеннюю часть еврокубков. Но если оценивать состав и игру команду, то здесь не все хорошо. Все это время Сергей Богданович потратил на то, что продолжал разбираться со своим футбольным хозяйством, пробовал разные сочетания игроков. У меня такое впечатление, что оптимального подбора игроков у "Зенита" нет. Раньше мне казалось, что нынешний состав – только для внутреннего пользования, не для еврокубков. Но после двух подряд поражений в чемпионате России у меня и на этот счет есть сомнения. Если не будут внесены коренные изменения в состав, борьба за чемпионство предстоит очень и очень тяжелая. И не факт, что "Зенит" обязательно выиграет чемпионат. Весной команду ждут непростые матчи на выезде против "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и "Краснодара".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рапопорт Зенит
Сегодня, 16:47
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#6  yuri  спб (Сегодня, 19:30)
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online

Цитата: Сибирячок
Ты столько не проживёшь, животное.

а ты давно труп и что?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Borg  Burg (Сегодня, 17:53)
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Да да, катастрофически не хватает глубины состава. Нужно больше игроков, много больше, и выше уровнем. Таких как Маркизио-штук 10-15 только надо. И около 20 венесуэльских полузащитников. Иначе никак(((
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
1 место 20018.)

Ты столько не проживёшь, животное.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 17:30)
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online

Цитата: Батька
2015 года !

На данном периоде именно так- 1 место 20018.)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 17:23)
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Цитата: yuri
Зенит чемпион.!

2015 года !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 17:01)
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online

Неприлично носить такую фамилию! Рапопорт- что за нерусское слово?
П.С. трахтенбергов мало что ли? Зенит чемпион.!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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