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Анатолий Воробьев: Кононов прав, выпуская Глушакова. Он не идет на поводу у масс

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал решение главного тренера "Спартака" Олега Кононова выпускать в стартовом составе полузащитника Дениса Глушакова.

"Болельщики настолько эмоциональные люди, что у них от любви до ненависти один шаг. В прошлом году в кубковой игре с "Тосно" Денис не смог реализовать момент, и все его разом возненавидели. Сейчас все еще хуже. И тренер Олег Кононов абсолютно прав, выпуская его на поле. Специалист не идет на поводу у масс. Ведь известна теория, что большинство никогда не бывает право. Поскольку умных людей куда меньше, чем глупых. И стадное чувство очень развито.

Когда идет травля по всем фронтам, я никогда к ней не присоединюсь. Даже если и считал бы Глушакова в чем-то виноватым. Это не моя чашка чая. Но когда он подвергается такому давлению, самое правильное – поддержать. Поэтому прав Кононов, когда ставит его в состав. Правы футболисты, которые говорят о ситуации публично.

И Федуну нужно бы ориентироваться на мнение главного тренера. Если, конечно, "Спартак" купит у "Челси" Канте – футболиста более разнообразного, тогда и сам Денис может попросит трансфер.

Но в сложившейся конфигурации это вряд ли возможно. Глушаков – очень стрессоустойчивый человек: выходит на поле, показывает максимум. Считаю, что он молодец", - цитирует Воробьева "Спорт день за днем".
Теги: Кононов Глушаков Спартак
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