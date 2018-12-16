Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:27
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
08:43
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Вчера, 23:42
Неймар: не забыл ЧМ-2018. Хотел его выиграть
Неймар: не забыл ЧМ-2018. Хотел его выиграть
Вчера, 23:14
Крис Смоллинг продлил контракт с "МЮ"
Крис Смоллинг продлил контракт с "МЮ"
Вчера, 23:09
"Вест Хэм" победил "Фулхэм"
"Вест Хэм" победил "Фулхэм"
Вчера, 23:06
Александр Головин - в заявке "Монако" на матч с "Лионом" (1)
Александр Головин - в заявке "Монако" на матч с "Лионом" (1)
Вчера, 22:21
Адвокат Мамаева - о возможном выходе футболиста из СИЗО: то будет справедливое решение (1)
Адвокат Мамаева - о возможном выходе футболиста из СИЗО: то будет справедливое решение (1)
Вчера, 22:03
В Москве отпраздновали 25-летие Союза ветеранов футбола (1)
В Москве отпраздновали 25-летие Союза ветеранов футбола (1)
Вчера, 21:19
Андреас Гранквист: не думаю, что перейду в "Манчестер Юнайтед" (1)
Андреас Гранквист: не думаю, что перейду в "Манчестер Юнайтед" (1)
Андрей Аршавин рассказал о новой должности в "Зените"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин объяснил, чем будет заниматься в клубе.
Напомним, в воскресенье он возглавил международный проект "Сириус в "Зените".
– По документам название должности длинное, – начал Аршавин. – Если вкратце, "Зенит" хочет открыть проект, который получит название "Сириус в "Зените". Нечто подобное делают большие клубы. Это тренировочные лагеря. "Зенит" собирается круглый год приглашать из регионов команды. Но мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая. Мы хотим, чтобы дети на время этих двух-трех недель продолжали свое обучение. Плюс мы хотим, чтобы они окультурировались. Поэтому "Зенит" заключил договоры с Александринским и Мариинским театрами, с Эрмитажем. Может быть, договоримся еще с Петродворцом. Конкретно мои функции пока будут больше представительскими. Но со временем они будут расширяться. К работу приступаю с 1 января.
– Эта должность – первый шаг к жизни после футбола?
– Да, первый шаг. Контракт подписан на два года. Но если буду работать хорошо – останусь тут надолго. Если нет, то меня уволят.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, в воскресенье он возглавил международный проект "Сириус в "Зените".
– По документам название должности длинное, – начал Аршавин. – Если вкратце, "Зенит" хочет открыть проект, который получит название "Сириус в "Зените". Нечто подобное делают большие клубы. Это тренировочные лагеря. "Зенит" собирается круглый год приглашать из регионов команды. Но мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая. Мы хотим, чтобы дети на время этих двух-трех недель продолжали свое обучение. Плюс мы хотим, чтобы они окультурировались. Поэтому "Зенит" заключил договоры с Александринским и Мариинским театрами, с Эрмитажем. Может быть, договоримся еще с Петродворцом. Конкретно мои функции пока будут больше представительскими. Но со временем они будут расширяться. К работу приступаю с 1 января.
– Эта должность – первый шаг к жизни после футбола?
– Да, первый шаг. Контракт подписан на два года. Но если буду работать хорошо – останусь тут надолго. Если нет, то меня уволят.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.