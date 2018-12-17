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Андрей Аршавин: после ухода из "Арсенала" я думал о завершении карьеры

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин признался, что у него появлялись мысли о завершении карьеры после ухода из "Арсенала".

"Я не рассматривал возможность закончить карьеру в России. Рад, что это случилось в Казахстане. Там мне удалось провести три замечательных года.

После Англии, у меня были мысли о завершении карьеры. Было понятно, что рано или поздно момент наступит", - сказал Аршавин в программе Foot
Теги: Аршавин Арсенал Тула
Сегодня, 11:21
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