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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Аршавин: после ухода из "Арсенала" я думал о завершении карьеры
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин признался, что у него появлялись мысли о завершении карьеры после ухода из "Арсенала".
"Я не рассматривал возможность закончить карьеру в России. Рад, что это случилось в Казахстане. Там мне удалось провести три замечательных года.
После Англии, у меня были мысли о завершении карьеры. Было понятно, что рано или поздно момент наступит", - сказал Аршавин в программе Foot
"Я не рассматривал возможность закончить карьеру в России. Рад, что это случилось в Казахстане. Там мне удалось провести три замечательных года.
После Англии, у меня были мысли о завершении карьеры. Было понятно, что рано или поздно момент наступит", - сказал Аршавин в программе Foot
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