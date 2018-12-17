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Ильзат Ахметов: ЦСКА по силам бороться за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подвел итоги первой части сезона-2018/19.

"Мы довольно неплохо выступили в первой половине сезона. Всегда хочется чего-то большего, но нужно трезво оценивать свои возможности. Жаль, конечно, что не пробились в евровесну. Но обыграть "Реал" дважды - дорогого стоит.

Теперь нужно сосредоточиться, направить все свои силы на матчи чемпионата. Третья строчка - точно не наш максимум. Во многих матчах мы были лучше соперника, где-то нам не повезло. ЦСКА способен бороться за чемпионство", - передает слова Ахметова Sport24.
Теги: ЦСКА Ахмедов
Сегодня, 14:18
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#1  Borg  Burg (Сегодня, 14:20)
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Ты выздоравливай скорее, Влахе помощь нужна .
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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