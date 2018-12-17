Сергей Прядкин: Геркус в РПЛ? Первый раз слышу

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что ему неизвестно о возможном приходе президента "Локомотива" Ильи Геркуса в менеджмент премьер-лиги.19 декабря Геркус может оставить свой пост, одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнадзе. Геркус занимает должность с лета 2016 года."Первый раз слышу", - сказал Прядкин.