Новости партнеров

Сергей Прядкин: Геркус в РПЛ? Первый раз слышу

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что ему неизвестно о возможном приходе президента "Локомотива" Ильи Геркуса в менеджмент премьер-лиги.

19 декабря Геркус может оставить свой пост, одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнадзе. Геркус занимает должность с лета 2016 года.

"Первый раз слышу", - сказал Прядкин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Прядкин Геркус
Вчера, 22:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:55)
  • 0
  •  (0)

Согласно данным телеграм-канала "Мутко против", у 71-летнего тренера натянутые отношения с Алексеем и Антоном Миранчуками, Владиславом Игнатьевым, Игорем Денисовым и легионерами.
Футболисты считают, что Сёмин использует устаревшие методы в работе. Специалист не согласен и уверен, что именно его философия привела "железнодорожников" к чемпионскому титулу в минувшем сезоне.
что-то мне это напоминает.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.