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Источник: Родионов возглавит академию "Спартака", Атаманенко станет гендиректором клуба

Сегодня состоится заключительный в 2018 году совет директоров "Спартака".

Среди прочих вопросов на нем будут обсуждаться возможные изменения в руководстве красно-белых. "СЭ" сообщает, что велика вероятность, что коммерческий директор клуба Александр Атаманенко станет генеральным директором вместо Сергея Родионова.

Тот, в свою очередь, вернется на пост президента академии "Спартака", который он занимал с 2011 по 2015 год.
Теги: Спартак Атаманенко Родионов
Сегодня, 08:27
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#3  Spartacus1971   (Сегодня, 09:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну можно попробывать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 09:15)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
шило на мыло?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:34)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Может это и правильно, хотя вряд ли кардинально что либо поменяет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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