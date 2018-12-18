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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал переход в команду защитника "Флуминенсе" Айртона.
"Это молодой игрок из сборной Бразилии U-20, U-21. Играет левого защитника, но до этого играл и полузащитника, даже нападающего. Он имеет хорошую скорость, вынослив. У него хороший дриблинг, умеет вести силовую борьбу.
Достаточно качественный хороший игрок, но, конечно, есть и недостатки, так как он игрок еще молодой. Я уверен, что столкнусь с определенными тактическими проблемами – в плане индивидуальной позиции, где надо будет его этому очень серьезно обучать, направлять.
Помимо атаки, он достаточно хорошо действует в отборе. Я знакомился с ним достаточно долго, посмотрел много его игр, смотрел по разным направлениям – как играет в атаке, в отборе.
На эту позицию было пять кандидатов. Из них мы выбрали этого игрока. Понятно, что за мной было первое слово. Мне он понравился многими качествами. Надеюсь, на его дальнейший рост и развитие", – сказал Кононов в программе "Тотальный футбол" на канале "Матч ТВ".
"Это молодой игрок из сборной Бразилии U-20, U-21. Играет левого защитника, но до этого играл и полузащитника, даже нападающего. Он имеет хорошую скорость, вынослив. У него хороший дриблинг, умеет вести силовую борьбу.
Достаточно качественный хороший игрок, но, конечно, есть и недостатки, так как он игрок еще молодой. Я уверен, что столкнусь с определенными тактическими проблемами – в плане индивидуальной позиции, где надо будет его этому очень серьезно обучать, направлять.
Помимо атаки, он достаточно хорошо действует в отборе. Я знакомился с ним достаточно долго, посмотрел много его игр, смотрел по разным направлениям – как играет в атаке, в отборе.
На эту позицию было пять кандидатов. Из них мы выбрали этого игрока. Понятно, что за мной было первое слово. Мне он понравился многими качествами. Надеюсь, на его дальнейший рост и развитие", – сказал Кононов в программе "Тотальный футбол" на канале "Матч ТВ".
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