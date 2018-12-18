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Кононов - о переходе Айртона: было 5 кандидатов на эту позицию, последнее слово было за мной

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал переход в команду защитника "Флуминенсе" Айртона.

"Это молодой игрок из сборной Бразилии U-20, U-21. Играет левого защитника, но до этого играл и полузащитника, даже нападающего. Он имеет хорошую скорость, вынослив. У него хороший дриблинг, умеет вести силовую борьбу.

Достаточно качественный хороший игрок, но, конечно, есть и недостатки, так как он игрок еще молодой. Я уверен, что столкнусь с определенными тактическими проблемами – в плане индивидуальной позиции, где надо будет его этому очень серьезно обучать, направлять.

Помимо атаки, он достаточно хорошо действует в отборе. Я знакомился с ним достаточно долго, посмотрел много его игр, смотрел по разным направлениям – как играет в атаке, в отборе.

На эту позицию было пять кандидатов. Из них мы выбрали этого игрока. Понятно, что за мной было первое слово. Мне он понравился многими качествами. Надеюсь, на его дальнейший рост и развитие", – сказал Кононов в программе "Тотальный футбол" на канале "Матч ТВ".
Теги: Спартак Кононов Айртон
Сегодня, 11:50
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9
(2)
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 12:24)
  • 0
  •  (0)
online

Так "первое" как в тексте, или "последнее" как в заголовке?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  GS  Москва (Сегодня, 12:18)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: следующий
Тренер берет тем самым на себя ответственность.

А кто помнит, Рамиреса в Краснодар при Кононове купили?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  следующий   (Сегодня, 12:12)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Тренер берет тем самым на себя ответственность.
Это вам не тренера Зины, которым игроков покупают пачками, а они потом ноют, что не тех.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#6  Hank Moody  Россия (Сегодня, 12:05)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Кононов
Понятно, что за мной было первое слово
и слово это было нет,а последнее слово было за Федуном и он сказал ДА


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Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#5  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 12:04)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Кранты Зинаида, вас будет иметь сам Айртон
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ну что же... если твой, то так тому и быть! только потом с тебя и спросим!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 11:58)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Понятно, что за мной было первое слово

....грустно выдавил из себя Олежка, строго выполняя инструкции Глушака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:56)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Лучший из худших. Ну-ну..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Borg  Burg (Сегодня, 11:56)
  • 0
  •  (10)
online

Дурачок, потом на тебя же этот говно трансфер и свалят))) А еще скажут, что на нем 5 млн напилил.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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