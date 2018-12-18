Новости партнеров

Денис Глушаков на допросе не говорил, что "Спартак" всегда готовится к матчам "в бане и с бабами"

В понедельник, 17 декабря, капитан "Спартака" Денис Глушаков приехал на допрос в отдел полиции для дачи показаний по делу об угрозах жене. Дарья Глушакова на прошлой неделе подала в УВД ЗАО заявление на футболиста, с которым они ведут бракоразводный процесс. По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, угрозы убийством со стороны Дениса были связаны с требованием отказаться от исков по разделу имущества и взысканию алиментов.

Жена Глушакова обратилась в Никулинский районный суд Москвы с заявлением о расторжении брака еще в сентябре. Дарья обвинила футболиста в измене в бане.

Сегодня СМИ растиражировали информацию телеграм-канала Mash, согласно которой Глушаков заявил на допросе, что «в "Спартаке" всегда готовятся к матчам в бане и с бабами».

По данным Sport24, эта информация не соответствует действительности. На самом деле Глушаков рассказал, что у игроков "Спартака" есть традиция ходить в баню, но не говорил, что футболисты "готовятся к матчам в бане и с бабами".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:25)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот так Зюбу после бани и отправили в Питер по ошибке вместо Глушакова.

Цитата: pisto
не говорил, что футболисты "готовятся к матчам в бане и с бабами"

А с кем тогда???

С тобой, конечно, судя по твоему нику.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  pisto   (Сегодня, 17:18)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
не говорил, что футболисты "готовятся к матчам в бане и с бабами"

А с кем тогда???
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 17:13)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
поздняк метаться laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:12)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Наше СМИ может оболгать любого как два пальца ......, ущербные верят разным жареным вбросам и далее изголяются над этим, тьфу на вас 1000 раз.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:09)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да всё уже слово не воробей,теперь все всё знают...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.