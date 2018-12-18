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Абель Эрнандес останется в ЦСКА

ЦСКА этой зимой не будет расставаться с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом, сообщает ФАН.

Футболист договорился с красно-синими о продлении сотрудничества. Ожидается, что москвичи оставят за собой право расторгнуть контракт с Эрнандесом в том случае, если он будет подвержен частым травмам. При этом большая часть заработка уругвайца в ЦСКА будет напрямую зависеть от его выступлений.
Теги: Эрнандес ЦСКА
Сегодня, 17:36
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#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:29)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: voron (CSKA)
При этом большая часть заработка уругвайца в ЦСКА будет напрямую зависеть от его выступлений

Так же было и при первоначальном заключении контракта. Скорее всего сломается ( и возможно на сборах ), так что он не надолго задержится в России. P.S. Надеюсь я сильно ошибаюсь

хорошо что обдуманные контракты стали заключать,это радует
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 18:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Вот задачка.
Вроде и бомжей должен помочь мочкануть и тут должен еще без травм.
Вот задачка.
ХЗ
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#3  molot327  Москва (Сегодня, 18:07)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, будем посмотреть...
Удачи и успехов Абелю в составе ЦСКА и с ЦСКА! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#2  Valar   (Сегодня, 17:57)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Стало понятно уже несколько дней назад, когда в матче с Реалом при уже крупном счёте в нашу пользу выпустили Абеля на замену. Тем самым дали прочувствовать атмосферу большого матча и большой победы и обеспечили продление контракта на полгода на очень выгодных для ЦСКА условиях.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:48)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
При этом большая часть заработка уругвайца в ЦСКА будет напрямую зависеть от его выступлений

Так же было и при первоначальном заключении контракта. Скорее всего сломается ( и возможно на сборах ), так что он не надолго задержится в России. P.S. Надеюсь я сильно ошибаюсь
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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