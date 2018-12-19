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Алана Мамаева: я не говорила, что Краснодар это помойка - это скорее колхоз

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева назвала идеальный клуб для своего мужа.

"Идеальный клуб для моего мужа? Да там же, где он и играл раньше. ЦСКА. Это в Москве.

По поводу Краснодара - я не говорила, что это помойка. Это скорее колхоз. Местные жители сами называют его колхозом. Нормальные люди так и говорят", — сказала Алана в программе "Дневник хача".
Теги: Мамаев
Сегодня, 15:22
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#2  Oder8587   (Сегодня, 15:41)
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  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Для тебя пойдет...Страшненькая и глупенькая дама из Дневника хача...
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
#1  pahitosik  Москва (Сегодня, 15:36)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А как тебя называть?
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
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