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Юрий Сёмин: Мутко пришёл в тяжёлые времена и поставил футбол на нужное направление

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказал мнение по поводу ухода Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза. Пост исполняющего обязанности до выборной конференции организации 22 февраля будет занимать вице-президент РФС и глава РПЛ Сергей Прядкин.

"Виталий Леонтьевич принял футбол в тяжёлые времена и поставил его на правильное направление. При нём мы получили чемпионат мира, на котором блестяще себя зарекомендовали со всех сторон. Он внёс очень большой вклад в наше развитие. Также при нём прошло огромное число футболистов, которые хорошо играли и отлично себя зарекомендовали. Хочется просто его поблагодарить!", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Мутко
Сегодня, 20:20
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7
(5)
#7  студия дускай   (Сегодня, 21:54)
  • +1
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online

направление тупик
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#6  sumzzz  Калининград (Сегодня, 21:24)
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  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
И все мы...счастливы!!! ...блеа...


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#5  Marlboro  Москва (Сегодня, 21:23)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
СуперШтангист,

Да никем он не является. Обычный,сопливый, слюнявый, алкаш,вечно в слезах и вечно обижен на всех.Все игры которые проигрывают проводницы, виноваты судьи. Каррера выиграл золото и вел себя достойно,и когда у него были тяжелые время ,вел себя достойно,а это вечно плюется в судей,орет на них и обвиняет во всех грехах.Истинный тренер девок.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 21:08)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Это хорошо показывает, кем на самом деле является "легенда" скучной дрезины. Т.е. лизуном и приспособленцем играющим в подковерные и кабинетные игры. ЛЧ показала уровень "мастерства" этого лузера.

Все тренеры промолчали, ну, положим, с питерскими всё понятно, им положено хвалить своего, ибо друганы они все там, ну и президент Урала может ещё встать на четвереньки + повилять хвостом. А старый дрезинщик решил, что нытья про судей и просёров в ЛЧ ему мало, решил ещё попозориться, как Газзаев. Ну тот хоть что-то на международном уровне выиграл, а этот лишь 2 кабинетных чемпионства.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
на последнем месте в группе действительно нужное направление smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:43)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
После Фурсенко времена всегда тяжёлые. Правильно я уловил мысль?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 20:26)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
нехорошо, Палыч, нехорошо, не красит это вас
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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