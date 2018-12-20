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Милош Красич: я близок к завершению футбольной карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич близок к завершению карьеры, сообщает Sporx.

34-летний сербский футболист планирует стать техническим директором и проводить больше времени с семьей.

Напомним, что ранее Красич расторг контракт с "Легией" из Гданьска.

"Я близок к тому, чтобы завершить футбольную карьеру. Конечно, я еще ее не закончил, но теперь мне хочется больше интересоваться моей семьей. Планирую стать техническим директором. Не вижу себя футболистом в будущем. Теперь необходимо получить лицензию Pro в УЕФА. Это станет моим новым приоритетом", – цитирует Красича Sporx.

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, где сыграл в 211 матчах, забил 30 голов и отдал 30 голевых передач.

Сербский футболист в составе армейцев становился двукратным чемпионом РПЛ, 4-кратным обладателем Кубка и Суперкубка России. В сезоне 2004/2005 завоевал Кубок УЕФА с красно-синими.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Красич ЦСКА
Сегодня, 20:35
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#1  лад  USSR (Сегодня, 21:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Годы выступления за ЦСКА пожалуй были лучшими в его игровой карьере.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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