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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Милош Красич: я близок к завершению футбольной карьеры
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич близок к завершению карьеры, сообщает Sporx.
34-летний сербский футболист планирует стать техническим директором и проводить больше времени с семьей.
Напомним, что ранее Красич расторг контракт с "Легией" из Гданьска.
"Я близок к тому, чтобы завершить футбольную карьеру. Конечно, я еще ее не закончил, но теперь мне хочется больше интересоваться моей семьей. Планирую стать техническим директором. Не вижу себя футболистом в будущем. Теперь необходимо получить лицензию Pro в УЕФА. Это станет моим новым приоритетом", – цитирует Красича Sporx.
Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, где сыграл в 211 матчах, забил 30 голов и отдал 30 голевых передач.
Сербский футболист в составе армейцев становился двукратным чемпионом РПЛ, 4-кратным обладателем Кубка и Суперкубка России. В сезоне 2004/2005 завоевал Кубок УЕФА с красно-синими.
"Спорт-Экспресс"
34-летний сербский футболист планирует стать техническим директором и проводить больше времени с семьей.
Напомним, что ранее Красич расторг контракт с "Легией" из Гданьска.
"Я близок к тому, чтобы завершить футбольную карьеру. Конечно, я еще ее не закончил, но теперь мне хочется больше интересоваться моей семьей. Планирую стать техническим директором. Не вижу себя футболистом в будущем. Теперь необходимо получить лицензию Pro в УЕФА. Это станет моим новым приоритетом", – цитирует Красича Sporx.
Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, где сыграл в 211 матчах, забил 30 голов и отдал 30 голевых передач.
Сербский футболист в составе армейцев становился двукратным чемпионом РПЛ, 4-кратным обладателем Кубка и Суперкубка России. В сезоне 2004/2005 завоевал Кубок УЕФА с красно-синими.
"Спорт-Экспресс"
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