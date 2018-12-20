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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба - про жест "усы": приходит Кокорин: похоже, ж**а какая-то
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о конфликте с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, а также знаменитом жесте "усы", который он сделал с Александром Кокориным.
– Говорят, что у вас был конфликт с Черчесовым перед Кубком конфедераций, когда вам пришлось уехать со сборов. и что якобы Мутко приезжал мирить вас. Что там произошло?
– Скажем так, это уже история. Во многом я был не прав: мне следовало перетерпеть, не бояться за свое колено, а оставаться, работать и доказывать, не обижаясь ни на что. Может, та пауза оказалась и правильной – она меня чему-то научила. Меня потом долго не вызывали в сборную – откровенно говоря, я и не заслуживал, мы в это время по пустым воротам били, трудно было прибавить. Как только заслужил – так и вызвали.
– Летом прошлого года вы с Кокориным показали знаменитый жест "усы". Жалеете, что сделали это?
– Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: "Да ладно, это же шутка, все посмеются". Через два часа говорит: "Похоже, ж**а какая-то". Я ему: "Это сразу было понятно, что ж**а!"
Надо понимать Кокору. Ребята, мужики – мы на самом деле дети, а Кокора еще больший ребенок, чем все мы. Не думает о последствиях, сделал и сделал. Не понимает, что кому-то это может не понравиться.
"Спорт-Экспресс"
– Говорят, что у вас был конфликт с Черчесовым перед Кубком конфедераций, когда вам пришлось уехать со сборов. и что якобы Мутко приезжал мирить вас. Что там произошло?
– Скажем так, это уже история. Во многом я был не прав: мне следовало перетерпеть, не бояться за свое колено, а оставаться, работать и доказывать, не обижаясь ни на что. Может, та пауза оказалась и правильной – она меня чему-то научила. Меня потом долго не вызывали в сборную – откровенно говоря, я и не заслуживал, мы в это время по пустым воротам били, трудно было прибавить. Как только заслужил – так и вызвали.
– Летом прошлого года вы с Кокориным показали знаменитый жест "усы". Жалеете, что сделали это?
– Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: "Да ладно, это же шутка, все посмеются". Через два часа говорит: "Похоже, ж**а какая-то". Я ему: "Это сразу было понятно, что ж**а!"
Надо понимать Кокору. Ребята, мужики – мы на самом деле дети, а Кокора еще больший ребенок, чем все мы. Не думает о последствиях, сделал и сделал. Не понимает, что кому-то это может не понравиться.
"Спорт-Экспресс"
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