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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Я должен быть здесь, #####!" - Дзюба рассказал, как появилось его фирменное празднование голов
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, откуда появился его жест празднования голов на ЧМ-2018.
– Жест, который родился на чемпионате мира – вы его заранее придумали?
- Нет, спонтанно все получилось. Меня мурыжили в запасе, я выхожу, забиваю гол и бегу к ребятам, которые мне постоянно говорили: "Терпи, терпи, твой шанс будет, не злись, копи эту энергию, выплесни ее там!" Я им отвечал: "Да у меня на вас всех злости хватит!» И я бежал к ним: к Гранату, Феде Кудряшову, Володе Габулову и Андрюхе Луневу, они вчетвером там были – я напрыгнул и давай обниматься с ними.
И Станислав Саламович показал мне этот жест – мол, принял. Я же кричал ему после гола: "Я должен быть здесь, здесь, #####!" На эмоциях орал что-то – и он совершенно нормально это воспринял. Другой бы сказал: "Слышь, ты, клоун!" А он взял и отдал честь.
И когда я попал в старт на игру с Египтом, то подумал – если забью, надо будет вернуть ему долг. И я забиваю, и знаю, что к пустой голове руку не прикладывают – вот и получилось так сделать. Сейчас я счастлив – всегда мечтал, чтобы у меня был свой собственный жест",– сказал Дзюба.
– Жест, который родился на чемпионате мира – вы его заранее придумали?
- Нет, спонтанно все получилось. Меня мурыжили в запасе, я выхожу, забиваю гол и бегу к ребятам, которые мне постоянно говорили: "Терпи, терпи, твой шанс будет, не злись, копи эту энергию, выплесни ее там!" Я им отвечал: "Да у меня на вас всех злости хватит!» И я бежал к ним: к Гранату, Феде Кудряшову, Володе Габулову и Андрюхе Луневу, они вчетвером там были – я напрыгнул и давай обниматься с ними.
И Станислав Саламович показал мне этот жест – мол, принял. Я же кричал ему после гола: "Я должен быть здесь, здесь, #####!" На эмоциях орал что-то – и он совершенно нормально это воспринял. Другой бы сказал: "Слышь, ты, клоун!" А он взял и отдал честь.
И когда я попал в старт на игру с Египтом, то подумал – если забью, надо будет вернуть ему долг. И я забиваю, и знаю, что к пустой голове руку не прикладывают – вот и получилось так сделать. Сейчас я счастлив – всегда мечтал, чтобы у меня был свой собственный жест",– сказал Дзюба.
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