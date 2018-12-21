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"Я должен быть здесь, #####!" - Дзюба рассказал, как появилось его фирменное празднование голов

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, откуда появился его жест празднования голов на ЧМ-2018.

– Жест, который родился на чемпионате мира – вы его заранее придумали?

- Нет, спонтанно все получилось. Меня мурыжили в запасе, я выхожу, забиваю гол и бегу к ребятам, которые мне постоянно говорили: "Терпи, терпи, твой шанс будет, не злись, копи эту энергию, выплесни ее там!" Я им отвечал: "Да у меня на вас всех злости хватит!» И я бежал к ним: к Гранату, Феде Кудряшову, Володе Габулову и Андрюхе Луневу, они вчетвером там были – я напрыгнул и давай обниматься с ними.

И Станислав Саламович показал мне этот жест – мол, принял. Я же кричал ему после гола: "Я должен быть здесь, здесь, #####!" На эмоциях орал что-то – и он совершенно нормально это воспринял. Другой бы сказал: "Слышь, ты, клоун!" А он взял и отдал честь.

И когда я попал в старт на игру с Египтом, то подумал – если забью, надо будет вернуть ему долг. И я забиваю, и знаю, что к пустой голове руку не прикладывают – вот и получилось так сделать. Сейчас я счастлив – всегда мечтал, чтобы у меня был свой собственный жест",– сказал Дзюба.
Теги: Дзюба Черчесов
Сегодня, 08:54
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#4  diego milito 22   (Сегодня, 09:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Шут гороховый с бубенцами на голове.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  FCSM78  Khimki (Сегодня, 09:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба ты деревянный не быть тебе ни когда в жизни как Ибрагимович или Подольский ! Быть тебе пислоболом !!!!
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
#2  userz  Крск (Сегодня, 09:30)
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Болеет за:
«Енисей»
Ну, не всегда же нам про спартак внимать.


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ФК "Енисей"
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
#1  rocker31  К-G (Сегодня, 09:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Зaeбал,ты уже Бдзюба: так много тебя стало,прям герой России...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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