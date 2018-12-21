"Ростову" запрещено регистрировать новичков в связи с заявлением Макеева

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение наложить на "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов.Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры. РФС частично удовлетворил заявление бывшего защитника "Ростова" Евгения Макеева о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Клуб обязали выплатить футболисту задолженность по компенсации за досрочное расторжение контракта и проценты за задержку выплаты задолженности.