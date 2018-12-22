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Роман Бабаев: никаких конкретных предложений по Чалову нет

Генеральный директор ЦСКА рассказал, что никаких конкретных предложений по трансферу Чалова пока не было, и добавил, что расставаться с ним клуб пока что не очень хочет:

– После гостевой победы над "Реалом" вы сказали: "Шутили, что в перерыве мадридцы сделали предложение Чалову". А если серьезно, сейчас в ЦСКА есть конкретные предложения по Федору?

– Нет, никаких конкретных предложений по Чалову нет. И, честно говоря, мы этому рады. Нам бы не хотелось сейчас с кем-то расставаться, хотя я понимаю, что в футболе может произойти всякое, - приводит слова Романа Бабаева "Спорт-Экспресс".

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