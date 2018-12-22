Сергей Семак: футбол несложно сочетать с христианством

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что футбол не противоречит христианским ценностям.- Футбол понятен и чист. Если брать глобально, наверное, все-таки есть минусы. Футбол и придумали, возможно, для того, чтобы отвлечься от более важных и глобальных рассуждений, от понимания всей важности существования.Но нельзя так однобоко мерить: вот это белое, а вот это черное. Есть серое, есть много других цветов, есть много хорошего.И футболисты – люди публичные, это вид спорта, который вызывает чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма, уважения. Это тяжелый вид спорта, тяжелая работа как таковая. Поэтому есть за что уважать футболистов.– Несложно. Надо всегда стараться поступать правильно и быть честным.