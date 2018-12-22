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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: футбол несложно сочетать с христианством
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что футбол не противоречит христианским ценностям.
- Футбол понятен и чист. Если брать глобально, наверное, все-таки есть минусы. Футбол и придумали, возможно, для того, чтобы отвлечься от более важных и глобальных рассуждений, от понимания всей важности существования.
Но нельзя так однобоко мерить: вот это белое, а вот это черное. Есть серое, есть много других цветов, есть много хорошего.
И футболисты – люди публичные, это вид спорта, который вызывает чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма, уважения. Это тяжелый вид спорта, тяжелая работа как таковая. Поэтому есть за что уважать футболистов.
– Футбол – большой бизнес. Сложно его сочетать с христианством?
– Несложно. Надо всегда стараться поступать правильно и быть честным.
"Православие и мир"
- Футбол понятен и чист. Если брать глобально, наверное, все-таки есть минусы. Футбол и придумали, возможно, для того, чтобы отвлечься от более важных и глобальных рассуждений, от понимания всей важности существования.
Но нельзя так однобоко мерить: вот это белое, а вот это черное. Есть серое, есть много других цветов, есть много хорошего.
И футболисты – люди публичные, это вид спорта, который вызывает чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма, уважения. Это тяжелый вид спорта, тяжелая работа как таковая. Поэтому есть за что уважать футболистов.
– Футбол – большой бизнес. Сложно его сочетать с христианством?
– Несложно. Надо всегда стараться поступать правильно и быть честным.
"Православие и мир"
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