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Сергей Семак: футбол несложно сочетать с христианством

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что футбол не противоречит христианским ценностям.

- Футбол понятен и чист. Если брать глобально, наверное, все-таки есть минусы. Футбол и придумали, возможно, для того, чтобы отвлечься от более важных и глобальных рассуждений, от понимания всей важности существования.

Но нельзя так однобоко мерить: вот это белое, а вот это черное. Есть серое, есть много других цветов, есть много хорошего.

И футболисты – люди публичные, это вид спорта, который вызывает чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма, уважения. Это тяжелый вид спорта, тяжелая работа как таковая. Поэтому есть за что уважать футболистов.

– Футбол – большой бизнес. Сложно его сочетать с христианством?

– Несложно. Надо всегда стараться поступать правильно и быть честным.

"Православие и мир"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 21:07
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#1  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 21:15)
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"Гипноз - злая нехристианская сила. Точно так же вновь появившаяся игра футбол. Не играйте в неё и не ходить смотреть на неё, ибо она тоже введена диаволом в мир и последствия от неё будут плохие". (святой преподобный Варсонофий Оптинский,- причислен православной Церковью к лику святых угодников Божиих)
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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