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Виктор Васин: позиция Гинера на поле? Он был бы свободным художником, типа Месси

Защитник ЦСКА Виктор Васин ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Что ты сделал с первой зарплатой?

– Первая зарплата была 300 долларов, что я мог с ними сделать? Купить что-то в продуктовом магазине. Тогда уже жил уже отдельно от родителей, надо было самому есть, поэтому все я точно родителям не отдал. Купил что-то в магазине из еды.

– Назови лучший матч, в котором ты принимал участие.

– Что-то выделить тяжело. Любой матч успешный, важный какой-нибудь. Либо дерби в клубе, либо какой-нибудь большой матч за сборную. В ЦСКА, пожалуй, это когда прошли в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

– Всегда играл в защите?

– На профессиональном уровне – да. В школе играл в центре полузащиты.

– Назови свой топ одиннадцать.

– "Барселона" образца Гвардиолы.

– Твой кумир детства?

– Зидан. В детстве, опять же.

– Если бы Гинер играл в футбол, то на какой позиции?

– Свободный художник, типа Месси.

– Что тебе больше всего нравится в ЦСКА?

– Семья, если одним словом, – сказал Васин.
Теги: Васин ЦСКА Гинер
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