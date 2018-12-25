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Илья Геркус: я бы пожертвовал летним перерывом, чтобы не играть в мороз

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, какие изменения ввел бы в календаре РПЛ.

"Что касается игр в мороз в целом, то, чтобы их избежать, я бы пожертвовал летним перерывом. Надо постепенно отказываться от этой практики и начинать играть с июля. Ничего страшного в этом нет, раньше мы так играли, надо к этому возвращаться", — сказал Геркус.

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Теги: Геркус
Сегодня, 13:38
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#4  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 15:03)
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online
Болеет за:
«Факел»
Конечно он прав, а игроки РФПЛ и зимой могут на мальдивских пляжах "летом" отдохнуть
Единственный минус, что делать клубам которые вышли из ФНЛ в высшую лигу? Как за 1 неделю собрать новую команду и успеть сыграться


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 14:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
нужно исходить из своих климатических условий,а не тупо ровняться на Европу
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Pashtigo  Москва (Сегодня, 13:52)
  • -1
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Ага, особенно в чётные года удобно начинать в июле. УЕФА и ФИФА аплодируют стоя.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:46)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное он прав, "жар костей не ломит".
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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