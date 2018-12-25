Илья Геркус: я бы пожертвовал летним перерывом, чтобы не играть в мороз

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, какие изменения ввел бы в календаре РПЛ."Что касается игр в мороз в целом, то, чтобы их избежать, я бы пожертвовал летним перерывом. Надо постепенно отказываться от этой практики и начинать играть с июля. Ничего страшного в этом нет, раньше мы так играли, надо к этому возвращаться", — сказал Геркус.