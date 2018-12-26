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Зелимхан Бакаев: Кононов – лучший тренер для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды в тульском "Арсенале", поделился мнением о главном тренере московского клуба Олеге Кононове.

"Кононов взял меня в "Арсенал", поверил в меня и открыл российскому футболу. Кроме футбола ему ничего не интересно, его философия подходит "Спартаку". Он очень любит атакующую игру, не любит сидеть в обороне. Он лучший тренер для "Спартака".

Вернуться в "Спартак" я собираюсь после того, как закончится контракт с "Арсеналом", а он рассчитан до конца нынешнего сезона. Но это вопрос к клубам – и к "Арсеналу", и к "Спартаку", от них зависит, где я буду. От меня – только то, как я буду играть и проявлять себя", – сказал Бакаев.

ТАСС
Теги: Спартак Кононов Бакаев Арсенал Тула
Сегодня, 09:02
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#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Ай браво! Ай, как лизнул!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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