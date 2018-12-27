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"Рубин" зимой может арендовать у "Спартака" Ивелина Попова

"Рубин" хочет зимой арендовать полузащитника "Спартака" Ивелина Попова, утверждает "Бизнес Online".

Из-за запросов Попова по зарплате "Рубин" не готов выкупить футболитса, но способен арендовать его и выплачивать часть оклада. В прошлом году болгарский хавбек также выступал за казанский клуб на правах аренды в весенней части сезона.
Теги: Рубин Спартак Попов
Сегодня, 16:35
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#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
ни в коем случае!
либо полностью платят зарплату, либо в аренду в другой клуб, готовый платить! а если его агент не найдет такой клуб и не хочет расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон без каких либо выплат, то в Спартак-2 и пусть там играет!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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