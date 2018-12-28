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Артем Дзюба: символ 2019 года ассоциируется с Кокориным, он же у нас поросенок!

Форвард "Зенита" Артем Дзюба, отвечая на вопрос об ассоциациях с символом наступающего 2019 года, в шутку сравнил Александра Кокорина с поросенком.

"С чем ассоциируется символ следующего года — свинья? С Кокориным! Он же у нас поросенок", — цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Напомним, нападающий Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы в связи с избиением трех человек в Москве 8 октября.
Теги: Дзюба Кокорин
Сегодня, 10:01
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#9  SHRЕК   (Сегодня, 12:30)
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Цитата: diego milito 22
Человек-гондон. Это Дзюба.
Сходил и навестил одноклубника в тюряге. Нет, идиотские шуточки отвешивает, не адекватные и не уместные.

кто гандон так это ты !!! scream
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#8  safonas   (Сегодня, 12:00)
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Цитата: sparwik53
Теперь будет два поросенка Дзюба (спартаковское прошлое) и теперь Кокорин, с легкой руки (языка)Артема. Нуф-Нуф, и Наф-Наф есть, осталось найти НИф-Нифа.

Мамай)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Теперь будет два поросенка Дзюба (спартаковское прошлое) и теперь Кокорин, с легкой руки (языка)Артема. Нуф-Нуф, и Наф-Наф есть, осталось найти НИф-Нифа.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 11:39)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Человек-гондон. Это Дзюба.
Сходил и навестил одноклубника в тюряге. Нет, идиотские шуточки отвешивает, не адекватные и не уместные.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:35)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Похававший тюремной баланды Кокорин, несомненно, обогатил за время отсидки свой словарный запас, поэтому у него найдётся гораздо больше ярких и самобытных эпитетов того, с чем у него ассоциируется безмозгло-болтливый Дзюба.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 11:19)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Взял ляпнул а теперь к Кокорину погоняло Поросенок прилипнет smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 10:56)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Артем Дзюба: символ 2019 года ассоциируется с Кокориным, он же у нас поросенок!

Сказал это свинья!!! mask


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#2  DMS  Советский союз (Сегодня, 10:29)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Все таки воспитанный человек Дзюба.
Взял и скромно перевел стрелки на Кокошу. smile
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:24)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Год ...."Спартака"!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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