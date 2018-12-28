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Кокорину и Мамаеву позволят посмотреть новогоднее обращение Путина

Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся под стражей в СИЗО "Бутырка" смогут посмотреть новогоднее обращение Владимира Путина к гражданам России.

"В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018.

Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года", – рассказал начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.

Р-Спорт
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:12
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(1)
#6  LIAZ677   (Сегодня, 17:34)
  • -2
  •  (2)

Эти два уебка наверное на седьмом небе от счастья.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#5  shatronok  Россия (Сегодня, 17:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Скорее заставят смотреть.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 17:11)
  • -1
  •  (1)

Бог услышал их молитвы! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 17:10)
  • +1
  •  (1)
online

Пытают!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  Loko_  NN (Сегодня, 16:34)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Повезло.

sweat_smile


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 16:16)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Повезло.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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