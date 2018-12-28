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Ольга Смородская: успех Геркуса? Сто процентов, что это все произошло на моем багаже

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о решении Ильи Геркуса покинуть пост гендиректора московского клуба.

"Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе "Локомотив" стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моём багаже, ведь состав был на 85% моим.

Моё возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем", — сказала Смородская.

После 17 туров нынешнего сезона РПЛ "Локомотив", набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

"Чемпионат"
Теги: Геркус Локомотив Смородская
Сегодня, 17:42
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(2)
#14  teacher   (Сегодня, 18:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Раньше был только один багаж-Аленичева! Теперь второй нарисовался. Скоро будет , не РПЛ, а чемпионат багажей!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#13  utekay  Россия (Сегодня, 18:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
почтово-багажный вагон не отцепила


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#12  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот с этой новости реально проглумился)
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#11  Седой  Россия (Сегодня, 18:30)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это она так шутит или все совсем печально?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#10  СуперШтангист   (Сегодня, 18:26)
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online
Болеет за:
«Терек»
Лучший руководитель и тренер дрезины за всю жалкую историю этого клубика. От лица всех болел дрезины, хочу поздравить её с НГ, чтобы она вернулась на руководящие посты и выгнала бы мумию, и взяла нормального тренера.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#9  следующий   (Сегодня, 18:25)
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Болеет за:
«Челси»
Багаж твой?
А что же ты с этим багажом постоянно обсералась?
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#8  xxd   (Сегодня, 18:14)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жаба тут как тут..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#7  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:13)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Блеат!Кто курятник опять закрыть забыл?!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А что Локо с ней добился?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 18:02)
  • +1
  •  (3)
online

Классно умыла депо))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Loko_  NN (Сегодня, 17:55)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
astonished


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
#3  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
...При Геркусе "Локомотив" стал чемпионом...
И все, достаточно для клуба, болел и прочих железнодорожников...не надо говно на вентилятор, прошло время...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#2  Torchok828  Спортивная столица России (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (1)

это..просто..какой то...позор!


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:45)
  • +2
  •  (4)

Какая то помещица! Багаж мой состав мой! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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