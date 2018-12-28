Ольга Смородская: успех Геркуса? Сто процентов, что это все произошло на моем багаже

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о решении Ильи Геркуса покинуть пост гендиректора московского клуба."Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе "Локомотив" стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моём багаже, ведь состав был на 85% моим.Моё возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем", — сказала Смородская.После 17 туров нынешнего сезона РПЛ "Локомотив", набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.